Universidad de Chile busca tener bien firme su foco en lo que es esta recta final del año, en la que los ‘Azules’ han tenido que lidiar en las últimas semanas con los constantes rumores sobre el futuro de Gustavo Álvarez, el cual es toda una incertidumbre.

Ante este tema, el ex futbolista, Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se encargó en dejarle un importante mensaje al DT azul, ya que no se ha mostrado muy conforme con lo que han sido sus palabras, que dejan en duda su futuro en la U.

“Con todo ese respeto que le tengo que es inmenso, pero lo que yo esperaría de él es (algo distinto) desde el discurso, en donde él habla de este club que se ha enamorado, que es extraordinario, que ha sido feliz, que somos una familia y etcétera”, parte señalando Poli.

Para el ex defensor, el DT azul se ha vuelto algo incoherente entre lo que son sus dichos y actos, en la que destaca de gran forma a la institución y sus hinchas, pero de todas formas pone en duda su estancia en la Universidad de Chile.

Álvarez tiene en duda su futuro en la U | Foto: Photosport

“Pero dice ‘a fin de año vamos a acomodar algunas cosas, revisar otras y sacaremos conclusiones’, dejando abierta la posibilidad de salir, lo veo un poco incoherente, que quieres que te diga, pero algo debe ver ahí”, declara.

Concluyendo, Poli no pone en duda de que Gustavo Álvarez tiene ciertos problemas con la gerencia de la Universidad de Chile, pero considera que estos roces deben arreglarse en la interna y no darlos a conocer en esta parte de la temporada, que es tan importante.

“Tiene algunas diferencias y no está convencido de continuar en la U y esos son los rumores que corren, tiene que hablarle a Michael Clark ahí”, cerró.

