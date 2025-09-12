Colo Colo y Universidad de Chile animarán nuevamente un Superclásico este domingo, toda vez que albos y azules deben verse las caras en el Estadio Santa Laura definiendo el título de la Supercopa del fútbol chileno.

Si bien la definición tuvo serios y graves problemas de organización y programación, lo cierto es que finalmente se llevará a cabo este domingo con un bajo marco de público debido a las restricciones que impuso la autoridad.

Se viene un nuevo clásico. | Foto: Photosport

Así y todo, para Dante Poli igualmente la Supercopa debe ser mirada como un título importante en el fútbol chileno: “Obviamente no es una Copa Chile, una Liga de Primera o una Copa Sudamericana, pero es un título de Supercopa”, dijo en ESPN Chile.

“Estoy de acuerdo en que no es relevante, pero si siempre establecemos eso, este tipo de torneo nunca va a tener un prestigio o una importancia”, complementó abogando para que se le de más importancia al torneo.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que tanto el Cacique como la U querrán quedarse con la Supercopa y más aún si al frente está el clásico rival que podría festejar en la cara del otro un nuevo título que suma al palmarés.

Supercopa a estadio vacío

Según diversos reportes de prensa el día de ayer, debido a las restricciones que impuso la autoridad para comprar un boleto es que hay menos de 1.500 entradas vendidas. Así las cosas, podría ser uno de los Superclásicos con menos público en la historia del fútbol chileno.