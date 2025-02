Colo Colo se ha llenado de dudas en lo que ha sido este inicio de temporada 2025, en donde los dirigidos por Jorge Almirón siguen sin saber de victorias tras su igualdad ante Deportes Limache (2-2) y la derrota con Santiago Wanderers (0-1).

Tras lo que ha sido el desempeño de los ‘Albos’, el ex futbolista Dante Poli ocupó su espacio dentro del programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para hablar en especifico de lo que ha sido el rendimiento de Alan Saldivia en Colo Colo, por quien enciende las alarmas.

“Yo lo veo un poquito ansioso, ayer por ejemplo más allá de esa jugada que es responsable (el gol) que trata de salir jugando, es parte un poco de la desconfianza y son errores que pueden ocurrir y que tiene que corregir, por supuesto”, partió señalando Poli.

Para el retirado zaguero, el jugador uruguayo de Colo Colo se ha visto muy ansioso en estos primeros partidos y aquello lo ha llevado a tomar malas decisiones, en la que enumeró sus erradas determinaciones en el duelo ante los ‘Caturros’.

“Después, en esa que queda corta con Isla, que me parece más error de Isla que de él, más allá de que no tuvo un buen cálculo y ahí voy con eso, en ese no calculó, lo he visto un poco ansioso”.

“Después tuvo un remate de 35 metros, que no lo hacía ni el Mortero Aravena y lo va hacer Saldivia. Después un par de cambios de frente, muy anunciados, pelotas muy flotadas, que permite a los defensores rechazarlo fácilmente”, especificó.

Finalmente, Poli espera que Alan Saldivia pueda volver muy prontamente a retomar su nivel y tome confianza en los próximos partidos, ya que en este inicio de 2025 su desempeño ha estado bastante alejado al que lo llevó a brillar en la zaga de Colo Colo en la temporada 2024.

“En esa toma de decisiones no lo he visto con esa seguridad, confianza y con esa templanza que sí tuvo el año pasado antes de la lesión y que me imagino va ir recuperando, porque sigo creyendo que es un buen central, que tiene que seguir siendo titular, pero tiene que afianzarse, porque de los últimos cuatro goles de Colo Colo, si él hubiera estado al nivel acostumbrado, solo le hacen uno”, finalizó.

Colo Colo va por su primer triunfo en Copa Chile

Colo Colo buscará dar vuelta la página de lo que ha sido su flojo inicio en esta Copa Chile y ahora trabajan pensando en lo que será su duelo ante Unión San Felipe el domingo 9 de febrero a partir de las 18:00 horas.