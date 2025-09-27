Colo Colo goleó a Deportes Iquique previo al receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20. Fue un contundente 4 a 0 en el debut de Fernando Ortiz en el Estadio Monumental, donde algo se hizo notar la mano del nuevo estratega albo.

El primer tanto del popular en la era del “Tano” fue obra d Marcos Bolados, quien pudo romper el cero y anotar el primer tanto del “Cacique”.

Luego en el complemento, Mauricio Isla, Claudio Aquino y Arturo Vidal marcaron tres más para decretar así el 4 a 0 con que el popular se quedó con los tres puntos.

El rendimiento del “King” fue precisamente gracias a una maniobra de Ortiz: el DT retrasó al volante a labores más ofensivas y así su juego pudo lucir más no solo en labores de quite, sino también en cuanto a su proyección en ataque.

La otra decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo

Durante la semana, se preveía que Salomón Rodríguez sería el 9 de Colo Colo para enfrentar a los “Dragones Celestes”. No fue el caso, ya que el DT decidió darle la titularidad a Marcos Bolados, quien hizo dupla en ataque junto a Lucas Cepeda.

Y aunque en la segunda mitad pudo darle minutos al uruguayo, el “Tano” finalmente decidió darle minutos a Leandro Hernández y Manley Clerveaux, juveniles del “Cacique” que terminaron dejando todo el partido en el banco al exdelantero de Godoy Cruz.

Salomón Rodríguez no vio acción este viernes en Colo Colo frente a Deportes Iquique (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La decisión no pasó para nada colada. Rodríguez pasó de ser el supuesto titular ante la ausencia de Javier Correa por lesión, a siquiera ser considerado por el estratega trasandino, lo que da cuenta de dos posibles aspectos: o bien Ortiz está consciente de su bajo nivel, o bien solo quiso sumar minutos Sub 21 cuando el partido ya estaba prácticamente sentenciado.