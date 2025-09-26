Colo Colo goleó por 4-0 a Deportes Iquique en un partido donde fue superior futbolísticamente, pero en el cual también pasó algunos inconvenientes. En el segundo tiempo, los Dragones Celestes generaron peligro y tuvieron chances de anotar un descuento.

Cuando el encuentro estaba 2-0 en favor de los Albos, César González sacó un gran remate de distancia que se clavaba en el arco. Sin embargo, Fernando De Paul con una gran estirada logró rechazar el balón. Al caer al césped y, en una acción en la cual afortunadamente no se pegó en el poste, el Tuto sufrió una lesión que le impidió continuar el partido.

Eduardo Villanueva entró a los 61’, haciendo así su debut en Primera División. Fernando Ortiz explicó que el Fernando De Paul le comentó que tenía una molestia en la rodilla y que incluso su preocupó porque sintió que le trabó.

“Fer me comentó que tenía un dolor en la rodilla, que por momentos se le trabó y eso lo asustó. Ahora seguramente le harán los estudios correspondientes para quedarnos tranquilos”, aclaró el DT.

Fernando Ortíz explica que Fernando de Paul sintió molestias en su rodilla. (Foto: Photosport)

Fernando Ortíz aplaude el compañerismo de jugadores de Colo Colo con Eduardo Villanueva

El Tano valoró la actitud que tuvieron los futbolistas del Cacique con el joven Eduardo Villanueva, quien entró por emergencia al compromiso: “Me gustó mucho el compañerismo que tuvieron todos en apoyarlo. Edu ha respondido de una manera muy satisfactoria”.

Además, resaltó que siempre recalca el valor de ser buen compañero en un deporte colectivo: “Hay que resaltar al equipo. El equipo me gustó, el compañerismo es algo que hago hincapié, este es un deporte que se juega en conjunto y no individual”.