Colo Colo recibió un inesperado golpe en lo que fue su amistoso, en el que los dirigidos por Fernando Ortiz cayeron por 2-1 ante Puerto Montt y se llenan de dudas para el fin de temporada.

Después de este duelo, el ex futbolista Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘Equipo F’ de ESPN para destacar a un elemento del equipo de Ortiz, en la que elogió a Leandro Hernández.

“A mí me gustó Hernández, es un jugador interesante, que va para adelante, tampoco hizo un partido brillante, pero dentro de la mediocridad de lo que jugó Colo Colo, fue lo mejor”, comenzó señalando Barticciotto.

Manteniéndose en esa línea, el ‘Barti’ se sorprende en que Hernández haya dejado de tener la consideración que tiene dentro del plantel, pensando en que es un jugador que puede aportar con el minutaje de juvenil.

Barticciotto destaca a Hernández | Foto: Photosport

“Él fue el que empezó jugando y después quedó congelado, lo sobrepasó Francisco Marchant”, remarca.

Barticciotto y su preocupación por los Gutiérrez

Finalizando, Barticciotto también se sumó q lo que es la preocupación por Daniel y Bruno Gutiérrez, a quienes los ha visto muy lejos de poder consolidarse en Colo Colo y en su carrera, están dejando pasar la chance de sumar minutos.

“Hace mucho tiempo están en Colo Colo y no juegan (Los Gutiérrez). Hace año que están. No tienen muchos partidos, se están perdiendo de jugar, de acumular partidos en el cuerpo que es fundamental”, cerró.