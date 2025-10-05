Se viene el segundo partido amistoso de Colo Colo en medio del receso por el Mundial Sub 20, donde esta vez el campeón del fútbol chileno visitará a Deportes Puerto Montt de la Segunda División en la capital de la Región de Los Lagos.

Tal como ocurrió hace un año, el Cacique jugará en el Estadio Chinquihue ante los salmoneros en un duelo que gestionó el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, quien es un reconocido empresario puertomontino.

El año pasado el duelo terminó en un triunfo por 1-0 para los albos bajo la lluvia con gol de Cristián Zavala, quien ahora está a préstamo en Coquimbo Unido.

Cabe recordar que los dirigidos por Fernando Ortiz vienen de jugar un amistoso a puertas cerradas con Unión Española el pasado miércoles, donde cayeron por 2-1 en el Estadio Santa Laura.

Este amistoso entre Puerto Montt y Colo Colo tiene confirmado su horario, canal de transmisión y las entradas ya están a la venta.

Cabe consignar que el Velero es el líder exclusivo de la Segunda División y principal aspirante para ascender a Primera B. Este fin de semana vencieron por 4-2 a Provincial Ovalle como forasteros en la Cuarta Región.

Colo Colo volverá al Chinquihue después de un año. (Foto: Nicolas Klein/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Puerto Montt vs Colo Colo?

El partido amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se disputará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue.

¿Dónde ver por TV y streaming este amistoso?

Este partido amistoso será transmitido en televisión por el canal ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+.