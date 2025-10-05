En Colo Colo ya piensan en el próximo mercado de fichajes con miras a la temporada 2026, donde el Cacique buscará dejar atrás un centenario para el olvido y renovar el equipo que dirige Fernando Ortiz.

Para aquello han definido que uno de los primeros puestos que quieren reforzar es el lateral derecho, mientras que se analiza la renovación de Mauricio Isla.

Y el elegido para reemplazar o competir con el Huaso es una de las figuras que tiene Audax Italiano: Jorge Espejo.

El jugador de 25 años está a préstamo en los Itálicos desde Cobreloa, club con el que tiene contrato hasta diciembre del 2026. Pero los audinos pueden hacer uso de la opción de compra del 50% del pase al término de la presente campaña.

Según información de Radio Cooperativa, Audax Italiano tiene la intención de comprar la mitad de la carta en un monto fijado en 200 mil dólares.

Es aquí donde entra Colo Colo en el negocio, ya que inmediatamente los tanos ofrecerían este 50% del pase al cuadro popular.

Cabe recordar que el oriundo de Pudahuel ya estuvo en la carpeta del Cacique en mercados anteriores.

Jorge Espejo vive un gran presente en Audax Italiano. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Los números de Jorge Espejo en Audax Italiano

En esta temporada Jorge Espejo ha disputado 32 partidos con Audax Italiano, donde ha convertido tres goles y ha entragado dos asistencias.