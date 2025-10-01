Este miércoles Colo Colo disputó su primer partido amistoso en medio del receso por el Mundial Sub 20, donde esta jornada visitó a Unión Española en el Estadio Santa Laura, duelo que se llevó a cabo a puertas cerradas.

En el reducto de la comuna de Independnecia se disputaron dos tiempos, donde en el global los Hispanos se impusieron por 2-1.

En la primera etapa el Cacique se paró con un equipo alternativo, conformado por Eduardo Villanueva; Víctor Campos, Bruno, Gutiérrez, Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez, Cristián Riquelme; Esteban Pavez, Tomás Alarcón, Benjamín Pérez, Leandro Hernández; Salomón Rodríguez.

Ahí los locales abrieron el marcador en los primeros 15 minutos con un tanto del exdefensa de Universidad de Chile, el uruguayo Fabricio Formiliano.

En el complemento el entrenador Fernando Ortiz envió a la cancha a varios de los titulares, donde ingresaron Erick Wiemberg, Vicente Pizarro, Felipe Méndez, Arturo Vidal, Manley Clerveaux, Lucas Cepeda y Marcos Bolados.

Este último fue el autor de la única conquista de los albos, en el segundo tiempo que terminó empatado 1-1 con gol del delantero Cristian Insaurralde para los locales.

Unión Española venció por 2-1 a Colo Colo en partido amistoso. (Foto: @UEoficial)

Quienes no dijeron presente por el lado de Colo Colo fueron el arquero Fernando De Paul y el goleador Javier Correa, que se encuentran con trabajos diferenciados por sus lesiones.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo amistoso que tiene agendado Colo Colo es el miércoles 8 de octubre de visita ante Deportes Puerto Montt en Chinquihue. Luego, el sábado 11, enfrentará a Palestino sin público en el Monumental.

Mientras que el siguiente partido oficial será el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas cuando visite al líder Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.