El mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 comienza a moverse y uno de los nombres que ha generado ruido es el del lateral Jorge Espejo, actual futbolista de Audax Italiano y que su pase pertenece a Cobreloa.

Luego de que el periodista Cristián Alvarado de ADN Deportes informara sobre un supuesto interés de Colo Colo por el jugador, desde Calamahan salido a poner las cosas en claro.

¿Qué dicen en Cobreloa del supuesto interés de Colo Colo por Jorge Espejo?

Fue el Gerente Deportivo del cuadro “loíno”, Mauricio Pozo, quien abordó en el mismo medio la situación del oriundo de Pudahuel que brilla a préstamo en los Itálicos.

Ante la información que vincula a Espejo con el Monumental, el directivo explicó la compleja situación contractual que pone a los de La Florida con el sartén por el mango.

“Todavía nos pertenece y si bien Audax aún tiene la opción de compra para que se puedan quedar con él, la cláusula tiene un piso”, aseguró el directivo del cuadro de la Primera B.

Jorge Espejo celebrando un gol con la camiseta de Audax Italiano ante Colo Colo | Felipe Zanca/Photosport

La puerta para una futura negociación con el Cacique, sin embargo, no está cerrada. Pozo dejó claro que si Audax no hace uso de su opción, en la Región de Antofagasta están más que dispuesto a sentarse a conversar con otros interesados.

“Audax tiene la prioridad, pero si no se hace efectiva, estamos abiertos a escuchar otras opciones”, sentenció.

De esta manera, el futuro de una de las buenas figuras del torneo queda en suspenso, dependiendo de la decisión que tomen en La Florida, mientras en Colo Colo y Cobreloa esperan atentos el desenlace.