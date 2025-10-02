Colo Colo volvió el martes pasado a los entrenamientos y, en el día de ayer, sostuvo un amistoso a puertas cerradas frente a Unión Española en el Estadio Santa Laura donde los hispanos se impusieron por 2-1 al Cacique.

En el Estadio Monumental tienen la mente puesta en el cierre de temporada, el cual pretenden coronarlo con una clasificación a copas internacionales el 2026, algo que hoy por hoy se ve lejano por la posición en la tabla de la Liga de Primera.

Haya o no clasificación a la Copa Sudamericana o Copa Libertadores de América, lo cierto es que el Cacique prepara una restructuración de su plantilla y es ahí donde un alto sueldo no tendría cabida el próximo año.

Isla no seguiría en Colo Colo. | Foto: Photosport

La información fue entregada por Cristián ‘Tomate’ Alvarado, periodista y reportero de Radio ADN quien informó una posible salida a final de año: “Ya es sabido que va a llegar hasta diciembre posiblemente Mauricio Isla, va a terminar su vínculo con Colo Colo y no va a continuar probablemente”, dijo.

Acto seguido, Alvarado aseguró que el Cacique ahora pone sus ojos en el lateral derecho de Audax Italiano, Jorge Espejo, para ser el reemplazante natural de Mauricio Isla y poder darle frescura a la banda derecha.

¿Será el fin de Mauricio Isla en Colo Colo? El histórico de la Selección Chilena ha mezclado buenas con malas en el Cacique, pero nunca tuvo el rendimiento que los hinchas albos esperaban del bicampeón de América.

Los números de Mauricio Isla en Colo Colo

El lateral derecho de 37 años ha disputado 45 partidos con la camiseta de Colo Colo desde su llegada en 2024, donde registra dos goles, una asistencia, seis tarjetas amarillas y más de 3.500 minutos en cancha.