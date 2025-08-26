Colo Colo tiene la menta puesta en el Superclásico de este domingo, donde tendrán que recibir en el Estadio Monumental la visita de Universidad de Chile con la obligación de dejar los tres puntos en casa para acercarse a puestos de copas internacionales.

Paralelamente a lo que pueda suceder el domingo en la cancha, en Blanco y Negro trabajan para encontrar al director técnico adecuado que se haga cargo del primer equipo pensando en lo que resta de la temporada y el próximo año.

Quinteros volvería a Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, fue el comunicador y editor del sitio Dale Albo quien reveló que “En más de un 90%%, Gustavo Quinteros será el nuevo entrenador del Cacique y tendrá su segundo ciclo en el Estadio Monumental.

Eso sí, Figueroa advierte que, como en toda negociación, las cosas se pueden caer. Más allá de los imponderables, asegura que Quinteros ya tuvo conversaciones con Aníbal Mosa y compañía y no habría mayores problemas para estampar la firma.

¿Se vendrá el segundo baile de Gustavo Quinteros en Colo Colo? Solo el tiempo dirá si vuelve a entrenar al equipo que salvó del descenso y luego sacó campeón antes de marcharse a Vélez Sarsfield en Argentina.

El paso de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Gustavo Quinteros obtuvo el título de la Copa Chile 2021, Copa Chile 2023, Campeonato Nacional 2022 y Supercopa 2022 en su paso por Colo Colo que duró desde mediados de 2020 hasta fines de 2023.