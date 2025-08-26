Colo Colo está en la búsqueda de un entrenador que se haga cargo del primer equipo para lo que resta de la temporada 2025 y el próximo 2026. Hasta hoy, han surgido varios nombres como posibles candidatos.

En De Fútbol Se Habla Así de D Sports, el periodista y reportero que cubre al Cacique en el día a día, Rodrigo López, entregó la lista de tres candidatos firmes para convertirse en el nuevo director técnico del Cacique.

Gustavo Quinteros toma ventaja en Colo Colo. | Foto: Photosport

En un breve ‘pinponeo’, López aseguró que Gustavo Quinteros, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y Gerardo ‘Tata’ Martino son, en ese orden, los candidatos más fuertes para llegar al Estadio Monumental en los próximos días para hacerse cargo del primer equipo.

Cabe recordar que Gustavo Quinteros ya tuvo un ciclo al mando de Colo Colo, en donde ganó 4 títulos y se fue a fines de la temporada 2023 donde luego fue reemplazado por Jorge Almirón quien salió hace pocos días.

Independiente de quién se elija para asumir el desafío, lo cierto es que no dirigirá el Superclásico del fútbol chileno este domingo. Ahí, los albos reciben a Universidad de Chile y tienen la obligación de dejar los tres puntos en casa para no alejarse aún más de los puestos de copas internacionales.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde para recibir a Universidad de Chile, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.