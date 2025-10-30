En Colo Colo están lejos de cumplir con el objetivo que se pusieron para salvar la temporada, que es clasificar a un torneo internacional, ya que luego del empate con Deportes Limache quedaron a seis puntos de Copa Sudamericana, cuando solo quedan cinco fechas para el cierre de la Liga de Primera 2025.

El Cacique ha tenido un centenario para el olvido, donde no pudieron defender el título del campeonato ni de la Supercopa. A eso se sumaron las tempranas eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Chile.

Ayer (miércoles) se realizó la reunión ordinaria del directorio en Blanco y Negro, donde uno de los directores conversó con Radio ADN y fue muy crítico con los jugadores.

Se trata de Ángel Maulén, quien es uno de los cuatro directores del bloque opositor denominado como Vial-Ruiz Tagle, quien se lanzó con todo contra los futbolistas, haciendo énfasis en el gran costo de la plantilla.

“Tenemos un plantel que nos costó carísimo y el otro día empatamos con Limache. Más allá de cualquier parafernalia que quiera hacer la actual directiva, ha fracasado, y lo ha hecho en un momento donde gastamos mucho dinero en lo deportivo”, comenzó diciendo el ingeniero civil.

“Me preocupa mucho el comportamiento de nuestros jugadores en la cancha. No olvidemos que ellos son atletas de elite, sin embargo, cuando los vemos ahí… A mí no me convence como estamos jugando”, agregó fuertemente Maulén.

Ángel Maulén, director de Blanco y Negro del bloque Vial-Ruiz Tagle.

Se viene un recorte en Colo Colo

Respecto a lo que se viene para la próxima temporada, adelantó que deberán hacer recortes en el plantel, ya que al no cumplirse los objetivos tendrán menos ingresos.

“Vamos a tener que rebajar los costos del plantel, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, de fútbol y en los proyectos íbamos a desarrollar”, indicó.