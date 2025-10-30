En Colo Colo saben que está muy difícil poder cumplir con la tarea de clasificar a un torneo internacional en las cinco fechas que quedan por delante en la Liga de Primera, ya que tras el empate con Deportes Limache quedaron a seis puntos de los puestos que entregan cupos a Copa Sudamericana.
Con esto, también se abre la posibilidad que la dirigencia de Blanco y Negro pueda rescindir anticipadamente el contrato con el entrenador Fernando Ortiz, ya que el gran objetivo era meter al equipo en el plano internacional, por lo que fue incluida una cláusula de revisión que se verá al término de la temporada.
Sobre aquello habló el presidente de ByN, Aníbal Mosa, quien el miércoles tras la reunión ordinaria de directorio se refirió a esta opción, donde adelantó que en diciembre tomarán una decisión con el técnico argentino.
“Yo no me quiero anticipar hasta no saber cómo vamos a terminar y de qué manera nosotros vamos a armar el equipo para el próximo año. Porque igual más allá que obviamente afecta mucho no tener participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, nosotros también tenemos que ir por el campeonato nacional el próximo año”, comenzó diciendo.
“Así que eso lo deberíamos dejar definido dentro del mes de diciembre”, indicó respecto a la revisión del contrato de Ortiz.
En Colo Colo siguen respaldando a Fernando Ortiz
Sobre el trabajo que ha realizado en técnico argentino en estos dos meses al mando del primer equipo, el timonel albo aseguró que están conformes pese a los resultados.
“Sí, estamos conformes, estamos conformes con él, lo vemos trabajar bien. El otro día, en un partido accidentado con Limache, teníamos el partido en el bolsillo, bueno, un par de desconcentraciones, por ahí, nos costaron dos puntos. Pero estamos conformes con él, estamos conformes con nuestro plantel, tenemos confianza en ellos y estamos aquí apoyándolos para poder remontar“, completó el empresario de origen sirio.