El Superclásico del fútbol chileno está a pocos días de jugarse y, en el día de hoy, Marcelo Díaz esbozó una provocación a Colo Colo por el lugar en la tabla de posiciones que ostenta hoy por hoy el Cacique.

En el Estadio Monumental nadie quedó indiferente a la provocación del mediocampista de Universidad de Chile y fue Javier Correa, quien también en conferencia de prensa, le respondió en duros términos.

“Después hablamos de paz, después hablamos de tenemos que ser un ejemplo y dicen ser diferentes… pero bueno, la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron”, dijo el delantero albo.

Díaz enfrenta nuevamente a Colo Colo este domingo. | Foto: Photosport

Correa asegura que, en cancha, Marcelo Díaz no tiene el mismo semblante: “Yo lo he tenido al frente y nunca me dijo nada, nunca me habló. Para ser guapo acá, está bárbaro. Después frente a frente tiene que decir las cosas, hacer los gestos”.

“La verdad me sorprende porque nosotros empatizamos cuando ellos no lo hicieron con nosotros con Fortaleza. Se burlaron diciendo que son diferentes… yo soy muy directo en las cosas que digo y no tengo problemas en decírselo en la cara”, sumó.

Para el cierre, Corra trata de vende humo a Marcelo Díaz: “No hay que vender humo. La gente no te va querer por lo que digas acá, allá (la cancha) es donde hay que hacer. Me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivo con nadie. El fútbol da muchas vueltas”, remató.

Superclásico, día y hora

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile arrancará este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.