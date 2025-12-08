En Colo Colo ya cotizan en el mercado de fichajes tras el término de la temporada 2025, la cual fue para el olvido para los albos y llena de decepciones en su año del centenario. Por lo mismo, quieren renovar el plantel de cara al 2026.

Si bien lo primero es definir la continuidad o salida del entrenador Fernando Ortiz, luego tienen que ver la composición del equipo, donde ya aparecen los primeros nombres en el radar.

Por el momento hay cinco nombres que han despertado el interés en el cuadro popular, considerando que los puestos a reforzar son: arquero, defensa, laterales, delantero y extremo.

Los 5 nombres que suenan para ser refuerzos de Colo Colo

1. Gabriel Arias

El arquero de 38 años, argentino nacionalizado chileno, acaba de quedar libre tras terminar su largo vínculo con Racing de Avellaneda, club del que fue capitán y consiguió títulos a nivel local e internacional.

Gabriel Arias suena fuerte para ser nuevo arquero de Colo Colo. (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

2. Matías Catalán

Para reforzar la defensa aparece el nombre de Matías Catalán, también argentino nacionalizado chileno, quien acaba contrato con Talleres de Córdoba y es un viejo anhelo de Colo Colo. El ‘Bigote’ puede desempeñarse como defensa central o lateral derecho.

Matías Catalán podría ser una gran solución para la defensa de Colo Colo.

3. Francisco Salinas

El lateral derecho del campeón Coquimbo Unido es otro de los candidatos para reforzar al Cacique, quien a sus 26 años está atravesando por el mejor momento de su carrera, incluso en noviembre debutó por la Selección Chilena. Eso sí, su carta pertenece a Unión San Felipe, club con el que está amarrado hasta 2026.

Francisco Salinas suena como opción en Macul ante la inminente partida de Mauricio Isla. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

4. Matías Palavecino

El atacante de 27 años fue una de las grandes figuras del histórico título de Coquimbo Unido y termina contrato el 31 de diciembre, por lo que será protagonista en este mercado de fichajes. Sus siete goles y 14 asistencias han despertado el interés de los tres grandes.

Colo Colo, la U y Universidad Católica se pelean el fichaje de Matías Palavecino. (Foto: Photosport)

5. Bruno Barticciotto

El delantero chileno de 24 años tuvo que regresar a Talleres de Córdoba luego de una temporada completa en el Santos Laguna, pero el equipo mexicano no quiso hacer uso de la opción de compra. En Colo Colo lo quieren desde hace dos años, pero en la ‘T’ tiene vínculo vigente hasta 2027.

Bruno Barticciotto es un viejo anhelo de Colo Colo. (Foto: Getty Images)

En síntesis

