Este viernes Colo Colo visita a Cobresal en el inicio de la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025, partido clave por la disputa de los cupos de clasificación a Copa Sudamericana.

En la jornada anterior, el Cacique desplazó a los mineros de la séptima posición, alcanzándolos con 44 puntos, pero con mejor diferencia de gol (14 contra 2).

Para este partido el cuadro popular no podrá contar con Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas, pues llegó a su octava amonestación del torneo el domingo en la goleada por 4-1 sobre Unión La Calera, quedando suspendido para hoy en el norte.

Pero el King no es la única baja que tiene el equipo que dirige Fernando Ortiz, debido a que el técnico argentino tampoco puede contar con tres jugadores, que vienen saliendo de lesiones y continúan en rehabilitación.

En la previa del partido contra Cobresal, el club dio a conocer un nuevo parte médico, en el que no hay nuevos nombres y se repiten los que venían estando al margen.

Estos son el joven defensa Nicolás Suárez, el lateral Óscar Opazo y el puntero Alexander Oroz.

Revisa el parte médico a continuación:

¿A qué hora es el partido de Cobresal vs. Colo Colo?

El partido entre Cobresal y Colo Colo se disputa este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera.

