Colo Colo ya comenzó a sentir el impacto de la venta de Lucas Cepeda al Elche de España, operación que fue aprobada por el directorio de Blanco y Negro y que deja al Cacique con un vacío importante en ofensiva.

Ante este escenario, en Macul ya analizan alternativas para reforzar el ataque de cara a la temporada 2026, donde el conjunto Popular buscará dejar atrás una última campaña para el olvido.

En ese escenario, uno de los nombres que apareció en el radar albo fue el de Iam González, delantero de Deportes Iquique fue a préstamo a Universidad de Concepción y tuvo una destacada campaña.

Iam González convirtió 12 goles en 33 partidos con la camiseta del Campanil | FOTO: Marco Vazquez/Photosport

Cesare Rossi enfría el rumor de Iam González a Colo Colo

Sin embargo, desde los Dragones no tardaron en reaccionar para aclarar la situación y poner paños fríos a la posibilidad de una negociación inmediata.

El propio presidente de Deportes Iquique, Cesare Rossi, salió a desmentir cualquier gestión formal por parte del cuadro albo por González.

“Vi la noticia porque en la mañana me la enviaron. Primero que no hay nada concreto y no he recibido el llamado de un dirigente de Colo Colo ni del representante del jugador”, sostuvo el timonel iquiqueño al programa Tierra de Campeones.

Eso sí, el mandamás fue claro en que el club respetará lo que esté estipulado en el contrato del futbolista, dejando abierta una eventual salida solo bajo ciertas condiciones. “Como gran parte de los jugadores tienen cláusulas de salida y si en algún momento ese equipo paga esa cláusula, uno tiene que respetar los contratos”, explicó.

Finalmente, el dirigente destacó el presente de González y su importancia dentro del plantel. “Él es parte del plantel, anda bastante bien y esperemos que sea un tremendo aporte como fue el año pasado en Universidad de Concepción en Deportes Iquique”, cerró.

En síntesis…

• Iam González sonó como eventual reemplazante de Lucas Cepeda en Colo Colo.

• El presidente de Deportes Iquique negó contactos formales desde Macul y reconoció que el jugador tiene cláusula de salida.