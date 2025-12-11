El nombre de Mauricio Isla siempre estuvo asociado a grandeza. Para muchos, su sola presencia evocaba aquellas noches gloriosas en Europa, cuando el “Huaso” brillaba en la élite del fútbol mundial. Su regreso a Chile generó ilusión, expectativa y una sensación de privilegio: no todos los días un jugador con semejante trayectoria vuelve al torneo local. Sin embargo, ese sueño en Colo Colo terminaría empañado por un año para el olvido.

Isla fue durante años sinónimo de jerarquía internacional. Su irrupción en Udinese lo llevó a lo más alto del Calcio, donde se convirtió en uno de los laterales más dinámicos de Italia. Su salto a Juventus marcó el peak de una carrera admirable, compartiendo camarín con gigantes del fútbol mundial y compitiendo en la Champions League. Aquella versión de Isla, rápida, intensa y capaz de recorrer toda la banda, quedó grabada en la memoria de miles de hinchas.

Luego vendrían pasos importantes por clubes como Flamengo, donde volvió a ser protagonista en un equipo plagado de estrellas. En Brasil conquistó títulos, disputó instancias decisivas y recuperó una vigencia que demostraba que su talento seguía intacto.

Mauricio Isla finalizó su ciclo en Colo Colo tras cerca de un año y medio en el club (Foto: Photosport)

En La Roja, el ‘Huaso’ fue de los grandes bastiones de la ‘Generación Dorada’. Uno de los inamovibles del once como lo fueron Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel o Claudio Bravo, todos protagonistas de la obtención de dos Copas América y las clasificaciones a los mundiales de 2010 y 2014.

Por eso su retorno a Chile parecía un cierre perfecto: la oportunidad de liderar, de marcar diferencia y de dejar una última huella en el fútbol que lo vio nacer.

La decadencia de Mauricio Isla en Colo Colo

Pero nada salió como se esperaba en Colo Colo. Isla nunca logró asentarse, sus actuaciones se volvieron irregulares y la frustración empezó a ser parte de su día a día. Entre lesiones, errores puntuales y un ambiente que nunca terminó de acomodarse a su estilo, su nivel fue decayendo con rapidez. Aquel jugador que dominaba bandas en Europa parecía quedar cada vez más lejos.

El año 2025 se transformó en una temporada particularmente dura para el “Huaso”. Sus pocos partidos, la pérdida total de protagonismo y la evidencia de que no logró adaptarse al ritmo que demandaba Colo Colo hicieron que su ciclo comenzara a mostrar señales claras de finalización. Lo que en algún momento se veía como un fichaje estelar terminó siendo uno de los puntos más bajos del club durante este duro 2025 para el ‘Cacique’.

La confirmación de su salida, lejos de ser un anuncio cuidadoso, llegó en voz del propio Aníbal Mosa casi como una frase al pasar. El presidente de Blanco y Negro enumeró los jugadores que no seguirán, mencionando a Isla sin mayor explicación ni despedida, casi como un trámite administrativo. Para un futbolista con la carrera, historia y prestigio de Isla, fue un cierre tan abrupto como doloroso.

Así termina uno de los capítulos más tristes en la carrera de Mauricio Isla. No por falta de trayectoria, no por falta de talento, sino por una desconexión que jamás logró resolverse. El “Huaso” que brilló en Juventus, Udinese, Flamengo y la Selección Chilena se despide de Colo Colo con un sabor amargo, pero con el peso de una carrera que lo seguirá ubicando entre los mejores laterales chilenos de todos los tiempos. El fútbol, a veces, es cruel incluso con sus propios protagonistas.

DATOS CLAVE

La carrera de Mauricio Isla que incluye pasos por Udinese, Juventus y Flamengo en el extranjero comienza a terminar de una forma muy inesperada.

Isla fue desvinculado de Colo Colo tras una temporada 2025 marcada por un bajo rendimiento.