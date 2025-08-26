Este martes hubo conferencia de prensa en Colo Colo a cinco días del Superclásico 198 contra Universidad de Chile, donde quien atendió a los medios fue el goleador Javier Correa.

En la instancia el cordobés fue consultado por el nuevo entrenador que puede tener al cierre de esta semana el Cacique, pero también tuvo palabras para lo ocurrido con el clásico rival en Argentina, en la denominada la barbarie de Avellaneda.

El pasado miércoles los hinchas de la U sufrieron con la violencia de los barristas de Independiente y la policía argentina en el Estadio Libertadores de América por Copa Sudamericana, lo que no dejó ajeno al plantel albo.

Sobre aquello, Correa confesó haber sentido vergüenza por lo ocurrido solo por el hecho de ser argentino.

“La verdad que no estamos a favor de la violencia, creo que no le hace bien al fútbol. No le hace bien a nadie, ni al fútbol del Chile ni al fútbol de Argentina. Como argentino la verdad sentí vergüenza que pase un hecho así, que nos comportemos así con gente“, comenzó diciendo.

“Son hechos que son condenables para todos. Creo que el fútbol se tiene que caracterizar por otra cosa, por un espectáculo o que la familia pueda ir a la cancha, que los chicos vayan y vuelvan a su casa“, agregó.

Javier Correa en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

El recuerdo de la tragedia en el Monumental

En la misma línea, recordó lo vivido en Colo Colo el 10 de abril de este año por Copa Libertadores, cuando dos jóvenes hinchas fueron asesinados en los exteriores del Estadio Monumental previo al partido contra Fortaleza.

“Obviamente también nosotros somos responsables de lo que hacemos dentro de la cancha, no podemos pedir paz si nosotros estamos a los puñetes adentro. Creo que es un mensaje que tenemos que dar nosotros también desde adentro por el episodio que nos pasó a nosotros“, rememoró.

“Creo que las dos vidas de esos niños no se las devuelve nadie y la verdad fue durísimo porque nos terminó sacando de una Copa“, completó Correa.