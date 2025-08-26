Este martes hubo conferencia de prensa en Colo Colo a cinco días del Superclásico 198 contra Universidad de Chile, donde el encargado de atender a los medios fue el delantero Javier Correa.

La pregunta que más se repitió para el goleador del Cacique fue respecto al nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón, donde asoma como la carta principal el también argentino Gustavo Quinteros.

El santafesino ya estuvo en el cuadro popular entre 2020 y 2023, incluso pidió a Correa en varias oportunidades como refuerzo, lo que finalmente no se concretó hasta luego de su partida.

Y ante estas consultas, el cordobés intentó zafar de cualquier opinión: “La verdad no tengo idea, no me enfoco en eso. Estamos mentalizados en el partido del domingo. Después de ese tema que se tiene que ocupar la gente de saco y corbata, yo no pincho ni corto”.

El llamado de Gustavo Quinteros a Javier Correa

Aunque ante la insistencia, reveló que ha conversado con Quinteros en alguna oportunidad, pese a que no se conocen en persona.

“He hablado con él por ahí por intereses anteriores, pero no lo conozco, no sé cómo trabaja, no sé cómo se maneja. Siempre tuvo buena predisposición conmigo, me llamó, pero la verdad no sé. Si viene bienvenido sea”, respondió el artillero de 32 años.

Javier Correa en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

Respecto al perfil de entrenador que desean en el camarín del Eterno Campeón, el trasandino no escondió que debe tener carácter e intentar sacar a flote una temporada que ha sido para el olvido.

“La verdad que el técnico que venga tiene que tener la personalidad para afrontar este club y los nombres que tiene este vestuario. Creo que nosotros estamos capacitados para trabajar con cualquier entrenador que le toque y afrontar de la mejor manera y ayudarnos, porque lo único que importa es Colo Colo, como lo hicimos con Jorge. No se nos dio los resultados y bueno, el fútbol por ahí corta el lado más fino que es el entrenador”, completó.