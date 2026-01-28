Este miércoles habrá reunión de directorio en Blanco y Negro, donde debería quedar sellada la salida de Esteban Pavez hacia Alianza Lima y podría haber una nueva incorporación en el Cacique con la llegada de Lautaro Pastrán.

Es precisamente el ex jugador de Everton de Viña del Mar, Belgrano de Córdoba y actualmente en Liga Deportiva Universitaria de Quito el que le genera un mar de dudas a Gonzalo Foullioux, periodista de TNT Sports.

En el programa ‘No es para tanto’, Fouillioux expresó sus dudas con Pastrán: “A mí, la verdad, la carrera que ha hecho no me ha dejado buenas sensaciones. Cuando apareció en Everton pensé que había un puntero bravo, pero fue muy irregular”, dijo.

Fouillioux tiene dudas con Pastrán en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Tenía un partido donde era una figura de la cancha, después dos más o menos, perdía el puesto y así. Más allá de que se percibía cierta irregularidad, notaba que tenía muchas condiciones y más allá de que ha jugado en buenos clubes, no se ha podido consolidar”, complementó.

Lo cierto es que Lautaro Pastrán el último año fu semifinalista de la Copa Libertadores de América con el cuadro ecuatoriano, pero estuvo lejos de tener un rol protagónico en el equipo y era más un actor secundario.

Ahora, habrá que esperar a ver si este miércoles se confirma su llegada al Estadio Monumental, lo cual debería ser un mero trámite y Pastrán se transformará en el quinto refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026.

