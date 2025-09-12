Finalmente luego de días de incertidumbre, la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará sí o sí. Lo triste, es que este espectáculo se realizará ante poco más de 1.000 espectadores, debido a las extremas medidas de seguridad adoptadas por las autoridades con el fin de evitar problemas entre las barras.

Vicente Pizarro, capitán del cuadro colocolino, abordó este tema en la conferencia de prensa de capitanes previo a este compromiso. “Yo creo que es lamentable. Sobre todo por lo que es un partido así, es una final, es un clásico“.

En esa línea, agregó que: “Esto debería ser una fiesta, creo yo, tanto para nosotros como para los otros equipos. Y termina siendo una semana entre que se va a jugar, que no se va a jugar”.

Ya consciente que el espectáculo no será el mismo, aseguró que: “Creo que al final lo más lindo de estos partidos es el ambiente. Lo vimos en el último clásico se jugó, más allá del resultado, creo que eso es lo más lindo de estos partidos”.

“Y obviamente que genera poca tranquilidad de todos porque no hay gente en el estadio, el estado en la cancha termina siendo determinante. Pero ya a esta altura creo que hay que adaptarse rápido y pensar en el partido que es muy importante y obviamente luchamos por un título, así que tenemos la obligación de ir a buscar el partido”, cerró sobre este tema.

Vicente Pizarro lamenta el pobre espectáculo que habrá en las tribunas en la Supercopa (Foto: Photosport)

Finalmente, también tuvo palabras sobre la preparación que tuvieron para este encuentro que mantuvo a ambos clubes en vilo durante la semana: “Si se jugaba o no, nosotros siempre estuvimos pendientes a la programación, nos preparamos para jugar. Creo que esta semana fue así. Siempre en la mente del grupo fue jugar este partido y nunca cambiamos eso. Creo que entrenamos para llegar al día del partido y ahora que se va a jugar, obviamente seguimos con esa misma mentalidad”.

¿Cuándo y a qué hora se juega la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Al igual que todos los grandes encuentros del fútbol chileno, el compromiso será transmitido de forma exclusiva por las pantallas de TNT Sports.