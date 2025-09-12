Con la llegada de Fernando Ortíz a la dirección técnica de Colo Colo, todos los jugadores del plantel comienzan de cero y luchan por quedarse con un puesto de titular.

Uno que observa con atención esta situación es Esteban Pavez, mediocampista que ha sido duramente criticado por la parcialidad alba debido a su bajo nivel en la presente temporada.

A pesar de las críticas, el “Huesi”, como es conocido, sigue siendo capitán del club, destacándose tanto por su influencia en el camarín con los más jóvenes como con los jugadores más experimentados.

Esteban Pavez vive su tercera etapa en Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Esteban Pavez empieza a pensar en su retiro en Colo Colo

El volante, protagonista de ocho títulos nacionales con el club albo, aprovechó la ocasión para hablar en extenso sobre su futuro en el Podcast “Soy de Fierro”, conducido por el exfutbolista Gonzalo Fierro.

En esa conversación, Pavez se refirió a sus planes y a su retiro: “Me encantaría retirarme en 2027″, comenzó diciendo el campeón de la Copa Sudamericana con el Athletico Paranaense en 2018.

“Tengo contrato hasta el próximo año en Colo Colo. Quiero jugar un año más ahí y retirarme”, agregó el jugador de 35 años.

Por último, Pavez dejó en claro sus intenciones de mantenerse ligado a la institución que lo ha visto crecer como futbolista y líder del plantel. “Me gustaría eso, retirarme en Colo Colo y seguir trabajando ahí”, cerró.

Los números de Esteban Pavez en la presente temporada

Esteban Pavez ha disputado un total de 31 encuentros, sin registrar goles ni asistencias, donde recibió siete tarjetas amarillas y una roja.