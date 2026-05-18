Terremoto total en la Región del Maule. Rangers de Talca confirmó el fin del ciclo de Jaime Vera al mando del primer equipo luego de una nueva derrota en el torneo de Ascenso

La caída por 2-1 ante Unión San Felipe terminó por sepultar el proceso del “Pillo” Vera en la banca piducana. A través de un comunicado oficial, este lunes el club informó que “de mutuo acuerdo, Jaime Vera y su cuerpo técnico han dejado de pertenecer a Rangers”.

A pesar de que la dirigencia agradeció el profesionalismo y la entrega del estratega en un escenario adverso, los fríos números deportivos hicieron imposible sostener su continuidad.

El panorama para el conjunto de Talca es verdaderamente desolador. Actualmente se ubican como colistas absolutos de la Primera B, registrando la peor estadística de toda su existencia: apenas 3 puntos obtenidos de 36 posibles.

Con un rendimiento paupérrimo, el fantasma de caer al profesionalismo de la tercera categoría del fútbol chileno dejó de ser un temor lejano para convertirse en una realidad inminente si no hay un golpe de timón inmediato.

Comunicado de Rangers de Talca

Mientras la mesa directiva trabaja a contrarreloj para abrochar al reemplazante definitivo, el plantel profesional no puede detener sus entrenamientos. De manera provisional, el primer equipo quedó bajo las órdenes de Carlos Videla, quien asumió las funciones de director técnico interino para liderar las prácticas en el complejo deportivo a la espera de los anuncios oficiales que debieran concretarse en los próximos días.

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Ivo Basay asoma como el “salvador” en el Maule

Rangers ya inició la búsqueda desesperada de un técnico con experiencia en situaciones límite y las miradas apuntan al norte del país. Salvo que surja un inconveniente de última hora en las negociaciones económicas o contractuales, Ivo Basay es el candidato principal y favorito de la dirigencia para tomar este complejo desafío deportivo. Las conversaciones ya están en marcha y se espera que el “Hueso” asuma la banca esta misma semana para intentar obrar el milagro de la permanencia.