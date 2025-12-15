El Mercado de Fichajes ya se encuentra activo en el fútbol chileno, donde los distintos clubes de Primera División y Primera B se pelean por encontrar jugadores para potenciar a sus respectivos clubes.

En esa línea, tanto Colo Colo como Universidad Católica están en la búsqueda de defensores centrales: el Cacique despidió a Emiliano Amor y Sebastián Vegas, mientras que la UC posiblemente se desprenda de Daniel González.

Kuscevic seguiría en el extranjero. | Foto: Photosport

Según El Mercurio, ambos equipos se pelearían el fichaje de un seleccionado nacional que milita en Brasil y que no seguiría en su club ya que descendió a la segunda categoría y tendría intenciones de salir.

Se trata de Benjamín Kuscevic, formado en Universidad Católica y seleccionado chileno quien habría sido sondeado por ambos clubes, pero según el citado medio no tendría intenciones de volver a Chile y pretende continuar su carrera en el extranjero.

Más allá de que posiblemente no pase de un sondeo, lo cierto es que tanto albos como cruzados están mirando en el extranjero para reforzar sus zagas de cara a una temporada 2026 con distintas pretensiones en la precordillera y en Macul.

En síntesis

Colo Colo despidió a Emiliano Amor y a Sebastián Vegas en búsqueda de defensores centrales.

Universidad Católica y Colo Colo sondearon a Benjamín Kuscevic, quien milita en Brasil.