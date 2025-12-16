El mercado de fichajes está encendido y eso bien lo sabe Deportes Concepción. Tras conseguir los boletos a la categoría de honor, el cuadro penquista quiere arrebatarle una incorporación a Colo Colo.

¿De quién se trata? Recientemente, fue vinculado a los albos para cubrir el sector derecho de la retaguardia. Su nombre es Jorge Espejo: está siendo observado por el elenco lila para 2026.

Al menos, así lo detalló Sabes Deportes, entregando pormenores de las conversaciones que hay entre la escuadra sureña y el club dueño del pase del jugador, Cobreloa.

“Apunta alto: Deportes Concepción negocia con lateral pretendido por Colo Colo. Con el objetivo de cumplir una destacada participación en su retorno a Primera, los lilas van con todo”, señaló la publicación.

Luego, agregó: “El lateral Jorge Espejo está en la carpeta del León de cara a la campaña 2026. El jugador pertenece a Cobreloa y jugó la última temporada en Audax Italiano, registrando además un paso por Everton de Viña del Mar”.

Jorge Espejo está en carpeta de Colo Colo y Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

Está en la mira de Colo Colo: el 2025 de Jorge Espejo

Durante la reciente campaña, el lateral derecho de 25 años disputó una totalidad de 40 encuentros en Audax Italiano. En dichos compromisos, anotó tres goles y aportó con dos asistencias.

¿Dónde jugará el próximo semestre? Una teleserie que dará de qué hablar. Eso sí, un punto de aliento para Deportes Concepción: los albos consideran la contratación de Matías Fernández.

