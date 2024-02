Emiliano Amor le envía directo mensaje a Jorge Almirón para esta temporada en Colo Colo: "Si no me toca seguiré pujando"

En Colo Colo se alistan para el primer desafío oficial que tienen esta temporada 2024, que es la Supercopa, donde enfrentarán a Huachipato este fin de semana.

Y en la previa de este compromiso, habló con los medios de comunicación en el Estadio Monumental el defensa Emiliano Amor, quien es uno de los tantos centrales que tiene a disposición el entrenador Jorge Almirón para este año.

En esa línea, el zaguero argentino se refirió a cómo está trabajando para ganarse un puesto: “La dupla de centrales la va a elegir Jorge. Nosotros estamos muy comprometidos en lo que él quiere, en lo que el cuerpo técnico quiere. Somos cuatro, cinco o seis centrales que estamos compitiendo de buena manera. Los entrenamientos son muy intensos, parecen a veces más intensos que los partidos. Estamos entrenando de buena forma. Yo me siento muy bien, con Everton me sentí muy bien y fue una alegría para mí. Mis compañeros me felicitaron y todo, por todo lo que pasé el año pasado“.

“Pero yo me sigo preparando. Si me toca buenísimo, si no me toca seguiré pujando como lo hice el año pasado, afuera de la cancha, en el banco o fuera de la cancha“, advirtió Amor.

Emiliano Amor quiere volver a ser titular en Colo Colo. (Foto: Colo Colo)

La especial relación de Emiliano Amor con el hincha de Colo Colo

En la instancia, el trasandino también agradeció por el apoyo que recibió el año pasado en medio de su larga recuperación, tras haberse sometido a una reconstrucción en el tobillo izquierdo.

“El cariño del hincha a lo que es si estoy de titular o suplente, siempre fue el mismo. Cuando me lesioné fue mucho más, me apoyaron en todo momento. Nunca he recibido un insulto o algo por suerte y gracias a ello me dieron un combustible que me sirvió todo el año. El cariño que me dieron ellos es impagable, siempre se lo voy a agradecer a todos los hinchas a todos los que trabajan acá en el club, porque también hicieron un esfuerzo para que yo esté bien todo ese año. Así que solamente les quiero decir gracias“, expresó.

La opinión de Emiliano Amor por el paro del Sifup

También, el defensor de 28 años se refirió al paro que convocó el Sifup y que fue aprobado por los futbolistas nacionales, en señal de protesta por el aumento a seis cupos de extranjeros en el Consejo de Presidentes de la ANFP.

“Se ha hablado, se han tomado decisiones. Seguramente saben cómo votaron cada capitán de los clubes, pero obviamente respetando todas las decisiones y opiniones de cada plantel de cada club. Yo como extranjero no podría opinar mucho, no me afecta. Pero sí entiendo mucho a lo que son los chicos chilenos, mis compañeros los más grandes también y es una decisión que si la toman muchos jugadores por algo será y tiene que haber un consenso. Eso es lo que pienso”, cerró.