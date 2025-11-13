Uno de los nombres más respetados en la formación de arqueros en Chile, Julio Rodríguez, quien fue formador y mentor del histórico Claudio Bravo, analizó el presente del arco de Colo Colo y entregó una reflexión profunda sobre el nivel y las necesidades del club más popular del país.

En conversación con BOLAVIP, Rodríguez recordó que la historia del cuadro popular siempre ha estado marcada por la presencia de grandes porteros. “Históricamente Colo Colo siempre ha tenido dos muy buenos arqueros, dos arqueros que pueden jugar en cualquier momento y en cualquier torneo”, afirmó.

El exentrenador de arqueros señaló que el equipo albo debe mantener ese estándar, sobre todo pensando en la competencia internacional. “El club normalmente está jugando torneos internacionales, y para eso necesita por lo menos dos arqueros de confianza, identificados con el club, que desarrollen bien su juego y transmitan seguridad a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la hinchada”, agregó.

El preparador de arqueros habló sobre el futuro del arco en Colo Colo, abordando un posible regreso de Brayan Cortés.

Para Rodríguez, reforzar el arco debe ser una de las prioridades de la dirigencia de Blanco y Negro. Según su análisis, el equipo no puede depender solo de un nombre, sino contar con dos opciones sólidas y competitivas. “Debe ser una de las prioridades del club, traer un segundo arquero con las condiciones de De Paul o mejor que De Paul”, aseguró.

Complicado panorama: Julio Rodríguez da su veredicto sobre el futuro del arco en Colo Colo

Consultado sobre posibles alternativas en el medio local, Rodríguez fue tajante. “La verdad es que acá en Chile no veo ninguno que tenga las condiciones para jugar por Colo Colo a un buen nivel. La adaptación no es de la noche a la mañana, porque Colo Colo juega diferente al resto, y eso exige cualidades distintas”, explicó.

El formador destacó que no todos los porteros pueden rendir en el Monumental, debido a la presión y a la exigencia del entorno. “El arquero de Colo Colo debe tener otras características, debe ser distinto. No hay muchos que me llamen la atención en el medio nacional”, insistió.

Sobre la posibilidad de buscar opciones extranjeras, Rodríguez se mostró escéptico. “A menos que se quiera traer un arquero argentino de buen nivel, cosa que creo que ya no va a pasar”, sostuvo.

De todas maneras, el expreparador de Bravo no descartó una alternativa cercana y conocida: el regreso de Brayan Cortés. “No sé si Cortés, con el nuevo técnico y todo lo que está pasando en Colo Colo, querrá volver a jugar acá, pero sería una muy buena opción. Está a préstamo en Peñarol y demostró ser un arquero confiable”, comentó.

Finalmente, el formador de Bravo subrayó que reemplazar a Cortés no será tarea fácil. “Si están pensando en otro nombre, se les hará mucho más difícil encontrar arqueros de esa categoría o con la confianza que él le dio a toda la institución”, cerró.

