El fútbol sudamericano tiene literalmente de todo y, esta vez, Argentina, fue testigo de uno de los casos más insólitos del 2025 en sus divisiones de ascenso.

La polémica se dio en el club Villa Dálmine, luego de que su arquero, Martín Perafán, revelara públicamente que se enteró por redes sociales que no continuaría en el club para la próxima temporada.

La situación generó indignación entre los hinchas y encendió el debate sobre la forma en que algunos clubes comunican decisiones tan sensibles a sus futbolistas.

La polémica del Villa Dalmine con su arquero Martín Perafán

Todo comenzó cuando la institución de Campana publicó en Instagram un comunicado oficial detallando la lista de jugadores que no seguirían en el plantel. Entre ellos figuraba Perafán, quien hasta ese momento no había recibido ningún aviso formal por parte de la dirigencia. Al ver la publicación, el experimentado arquero dejó un comentario que rápidamente se volvió viral: “Qué bueno chicos, gracias por hacérmelo saber por Instagram”, escribió con evidente ironía.

La reacción del guardameta desató una ola de críticas hacia Villa Dálmine. Para muchos hinchas, no se trata solo de un mal manejo comunicacional, sino de una falta de respeto hacia un jugador que formó parte del equipo durante la última campaña en la Primera B. Usuarios en redes sociales lamentaron la forma en que se dio la noticia y apuntaron directamente a la dirigencia del club por su proceder.

No es la primera vez que Dálmine queda envuelto en cuestionamientos sobre su organización interna. En los comentarios de la misma publicación, algunos simpatizantes recordaron situaciones similares ocurridas en temporadas anteriores, señalando que el manejo institucional “no sorprende”, pero sí decepciona. “El club siempre se manejó así, por eso está como está”, comentó un seguidor, reflejando un sentimiento compartido.

DATOS CLAVE