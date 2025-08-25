Este lunes el plantel de Colo Colo volvió a los entrenamientos tras los dos días libres que le dio la dupla técnica interina conformada por Hugo González y Luis Pérez, quienes e hicieron cargo del primer equipo tras la salida del entrenador Jorge Almirón.

El Cacique viene de un opaco empate 0-0 con Palestino el pasado viernes en La Cisterna y ahora piensan en el Supérclásico contra Universidad de Chile que se disputará el fin de semana.

Para aquello los albos recuperan a dos piezas fundamentales, como el zaguero Sebastián Vegas y el volante Arturo Vidal, quienes vienen de una fecha de suspensión.

Las bajas y dudas de Colo Colo para el Superclásico

Pero nuevamente el cuadro popular tiene una baja importante. Se trata del defensa argentino Emiliano Amor que quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas (5).

Además, se podrían sumar otras bajas en el transcurso de la semana. Ya que el defensor Alan Saldivia sigue teniendo problemas con una pubalgia, lo que lo dejó fuera del choque con los árabes.

Alan Saldivia es la gran duda de Colo Colo para el Superclásico. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En paralelo, en Colo Colo intentarán que se sume lo antes posible el joven extremo Francisco Marchant, que fue convocado al microciclo de la Selección Chilena Sub 20, que se lleva a cabo entre este lunes 25 y el domingo 31 de agosto, con miras al Mundial de la categoría.

La idea que tienen en Macul es que el puntero de 19 años se reincorpore antes del fin de semana para ser tenido en cuenta para el Superclásico, lo que deberán gestionar con la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

En Colo Colo pedirán la reintegración anticipada de Francisco Marchant para el Superclásico. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Quienes también se encontrarán con La Roja Sub 20 es el volante ofensivo Leandro Hernández y el defensa Nicolás Suárez, quienes también han aportado con los minutos Sub 21 en el primer equipo.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico?

Colo Colo recibirá a Universidad de Chile el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.