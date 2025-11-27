Este jueves en Colo Colo tuvieron la última práctica antes del viaje a El Salvador para visitar a Cobresal en un partido clave, que abrirá la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.

El Cacique si vence a los Mineros podría abrochar su clasificación a la Copa Sudamericana, nada más que frente a su rival directo por el último cupo a los torneos internacionales.

Considerando aquello, el entrenador Fernando Ortiz no le dio descanso a sus dirigidos esta semana y hoy dispuso de sus mejores hombres para el último ensayo.

Si bien el Cacique viene de golear por 4-1 a Unión La Calera, el técnico argentino fue claro en la conferencia de prensa al adelantar que no necesariamente esto quiere decir que repetirá la formación: “No soy de los entrenadores que equipo que gana no se toca”.

Y aquello se vio reflejado en el entrenamiento, pues hay un cambio en comparación al último equipo titular, donde saldrá el juvenil Leandro Hernández para ceder su lugar a Claudio Aquino en el ataque, quien venía de cumplir una fecha de castigo.

Claudio Aquino vuelve a la formación titular de Colo Colo. (Foto: Photosport)

El resto serían los mismos nombres que vienen de golear a los Cementeros el pasado domingo en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que para este partido Colo Colo tampoco podrá contar con Arturo Vidal, quien recibió su octava tarjeta amarilla ante La Calera y quedó automáticamente suspendido.

Considerando lo anterior, la probable formación de Colo Colo para visitar a Cobresal es la siguiente: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Cobresal vs. Colo Colo?

El Cacique visitará a los legionarios este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

En síntesis