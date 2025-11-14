Colo Colo está mentalizado en los tres juegos que le restan de la Liga de Primera 2025, en donde buscará la clasificación a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana y no quedarse con las manos vacías.

Poco a poco empieza a asomar el delineado del plantel para el próximo año, donde todo indica que Salomón Rodríguez no seguirá siendo parte del plantel de los albos, pero sí pertenecerá a la institución.

“Puede quedar definido de aquí a que termine el torneo, porque ya hay conversaciones entre el representante del jugador y la gerencia deportiva para buscar una salida sí o sí”, advirtió el periodista Christopher Brandt en ESPN Chile.

Salomón Rodríguez no seguiría en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, el comunicador revela que “Sería un préstamo, no una venta. La idea es que el jugador pueda revalorizarse por el esfuerzo económico que hizo donde pagó más 2.5 millones de dólares por el total de la carta”

“Como el jugador no la está pasando bien, el representante entiende que la mejor opción es que el jugador salga. La idea es que le vean una opción de préstamo y es casi un hecho que no estará en la planilla de Colo Colo, pero va a seguir perteneciendo”, complementó.

Así las cosas, Salomón Rodríguez le pondría punto final a un año para el olvido en Colo Colo, donde no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él y dejó a los hinchas del Cacique con gusto a poco en el año de su debut.

En síntesis

Salomón Rodríguez no seguiría en Colo Colo el 2026 y buscan una salida.

La salida de Salomón Rodríguez de Colo Colo sería un préstamo y no una venta.