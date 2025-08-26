Este miércoles podría haber sabrosas noticias respecto al nuevo entrenador de Colo Colo, toda vez que en Blanco y Negro trabajan horas extras para poder dar con el nombre del DT que se hará cargo del equipo este 2025 y la temporada 2026.

Según diversos trascendidos, Gustavo Quinteros sería el elegido por Aníbal Mosa y el directorio del Cacique donde incluso en el día de ayer ya se iniciaron las conversaciones con el DT que dirigió a Vélez Sarsfield y Gremio tras su salida del Estadio Monumental.

Uno que conoce el paño de cerca es Gualberto Jara, histórico formador en el Cacique y que también fue entrenador de los albos en uno de los momentos más duros de su historia donde el propio Quinteros llegó a enrielar la situación.

¿Vuelve Quinteros a Colo Colo? | Foto: Photosport

“Tiene sobre todo eso de conocer el medio y el club, al plantel también. Ya logró títulos en su primer paso por Colo Colo, por lo que lo encuentro una figura interesante”, dijo en conversación con Bolavip Chile.

Jara no duda: “En este momento me parece que sería el más indicado, tiene un plus porque está al tanto de la situación y cuando estuvo acá lo demostró en un momento muy difícil cuando Colo Colo peleaba el descenso y lo sacó adelante”, agregó.

¿Será Gustavo Quinteros el elegido por la dirigencia de Colo Colo? Este miércoles podría haber novedades, pero lo que sí está claro es que será la dupla conformada por Hugo González y Luis Pérez los que dirigirán al Cacique en el Superclásico.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibe a Universidad de Chile este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025 y en donde los albos tienen la obligación de ganar.