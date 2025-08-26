En el día de ayer se realizó una reunión en Blanco y Negro donde quedó casi definido al próximo entrenador de los albos, pero dicha oficialización podría tardar un poco más de lo esperado y recién se sabría mañana miércoles.

Diversos trascendidos de prensa aseguran que Gustavo Quinteros es el candidato principal de la concesionaria alba para transformarse en el nuevo director técnico de los albos para lo que resta de 2025 y toda la temporada 2026.

Uno que aprobó la posible llegada del argentino para que tenga su segundo ciclo en los albos fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura aseguró que “Quinteros está a dos horas 10 minutos de ser el entrenador de Colo Colo, está en Bueno Aires. Me parece un buen nombre, conoce lo que es el club”.

¿Vuelve Quinteros a Colo Colo? | Foto: Photosport

“Hay algunos que lo van a criticar porque dicen que las segundas partes nunca son buenas, puede tener un asidero. A él lo desafectaron no de la mejor manera, pero pega es pega”, complementó sobre el segundo round de Quinteros con los albos.

En esa línea, Patricio Nazario trae a colación el carácter del argentino durante su primer paso en el Estadio Monumental: “Quinteros es duro, acuérdate que cada 15 días sacaba a los dirigentes al pizarrón por los refuerzos”, dijo.

Ahora, solo queda esperar por la resolución final de Blanco y Negro, quienes deberán tomar una decisión para contratar al nuevo entrenador que se haga cargo de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón.

Colo Colo, fuera de copas internacionales

El DT que llegue a Colo Colo tendrá la dura misión de instalar a los albos en la próxima Copa Sudamericana: actualmente marchan en el décimo lugar con 28 puntos y se encuentran a 4 unidades de la zona de clasificación a copas internacionales.