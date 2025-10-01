En los años 90, Colo Colo tuvo a grandes figuras del fútbol sudamericano e incluso mundial que pasaron por su plantel. Un campeón mundial como Claudio Borghi, y un ídolo total de Bolivia como lo es Marco Antonio Etcheverry, fueron solo un par de las varias figuras que vistieron la camiseta del popular.

El “Diablo” estuvo entre 1993 y 1995 (con un paréntesis con el América de Cali entre medio), tiempo en el que logró empaparse de la historia del “Cacique” y a su vez ganarse también el corazón de los hinchas.

El mejor jugador de la historia del fútbol boliviano no duda: “Para mí, Colo Colo me hace vivir. Honestamente. No es por vender humo, es parte de mi vida”.

Así lo hizo saber en diálogo con el Podcast Centenario, donde recordó grandes momentos que vivió con la camiseta del popular, club con el que ganó el Campeonato Nacional de 1993 y la Copa Chile en 1994, año en que logró disputar el Mundial de los Estados Unidos junto a su selección.

“Desde mi debut hasta un regalo que me hizo la barra durante mi lesión. Fue un cuadro desde el tobillo a la rodilla, con el mapa de Chile. Eso lo tengo guardado hasta ahora, después de 30 años”, aseguró el exmediocampista.

El gran amor del Diablo Etcheverry por Colo Colo

El cariño que siente por el “Cacique” no es menor. El propio jugador confesó que: “No sólo es parte de mi vida futbolística, es de mi vida personal por el cariño del hincha chileno y de Colo Colo”.

Finalmente, reveló que uno de sus grandes deseos es volver a recorrer el Estadio Monumental: “Quiero volver a Chile, ir al estadio, ver al equipo, entrar al vestuario si se puede para saludar a jugadores y al técnico. Caminar hasta las canchas de entrenamiento, debe ser parecido a como era antes. Quiero conocer los vestuarios, que deben estar cambiados, el complejo, el estadio. Era único Colo Colo”.