Javier Correa lleva más de un año en Colo Colo y ha logrado consolidarse como el 9 del “Cacique” desde que llegó proveniente de Estudiantes de La Plata. Con 20 goles en 45 encuentros disputados con la camiseta alba, ha logrado convertirse en el actual goleador del popular.

En todo este tiempo, el cordobés ha logrado disputar importantes encuentros. Llegó precisamente cuando el equipo en ese entonces dirigido por Jorge Almirón, disputaba la Copa Libertadores de América y avanzó a cuartos de final para enfrentar a River Plate tras dejar en el camino a Junior de Barranquilla.

Pero a pesar de haber enfrentado a grandes defensores de buenos clubes a nivel Sudamericano y también local, escogió a una gran promesa del fútbol chileno como el zaguero que más le ha sorprendido en su época como jugador colocolino.

El defensor que le hizo la vida imposible a Javier Correa

Se trata de nada menos que Iván Román, defensor que no pudo disputar el Mundial Sub 20 con La Roja en nuestro país por expresa petición de Jorge Sampaoli, su actual técnico en el Atlético Mineiro.

En conversación con el programa Picados TV, ex Mediapunta, el ariete de Colo Colo se mostró más que sorprendido por las cualidades “a lo vieja escuela” que posee el excentral de Palestino: “Me pellizcó y todo, encima me puteaba lindo. Mucha personalidad. Me llamó la atención su personalidad”.

Iván Román dejó loco a Javier Correa mientras estuvo en Palestino (Foto: Photosport)

Asimismo, aseguró que hasta se ganó unos cariñitos verbales por parte del zaguero: “Yo le decía que no había necesidad, porque la jugada estaba al otro lado. Le digo no hay necesidad, pero no paró. De todo me decía, de todo”.

El juvenil albo que dejó loco a Correa

Pero no solo se deshizo en elogios al actual jugador del Mineiro. Uno de sus compañeros en el “Cacique”, quien sí es parte del equipo de La Roja en el Mundial Sub 20, también tiene sorprendido al exjugador del “Pincharrata”.

“Marchant, tiene 18 años, juega como un loco de 33. Sabe todo, hace todo bien. No he visto un partido, en que nosotros estemos en cancha, que él erre un pase así boludo o que haga una jugada boluda, que tire un centro por tirar“, aseguró.