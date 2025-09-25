Este jueves hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental previo al partido entre Colo Colo y Deportes Iquique, pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.

Quien atendió a los medios fue el entrenador Fernando Ortiz, quien se refirió al presente del cuadro popular y cómo espera que se desarrolle este duelo ante los Dragones Celestes.

Respecto al equipo que viene trabajando para mañana, el técnico argentino fue consultado por la posibilidad que Arturo Vidal vuelva a la titularidad, donde dejó abierta esta opción pero de paso hizo un rayado de cancha.

“Arturo es un jugador más dentro de la plantilla, entonces ese nombre que me pusiste es de mucha experiencia y le ha dado mucho al fútbol chileno. Pero dentro de la competencia es uno más”, comenzó respondiendo el Tano Ortiz.

“Si yo considero que el jugador Arturo o uno más lo puede hacer mejor dentro del campo, lo va a hacer. El nombre no predomina en lo que yo quiero hacer dentro del campo”, añadió el DT.

“¿Hoy Arturo está dentro de las condiciones que puede iniciar el día de mañana? Sí, claro, como el resto de sus compañeros”, completó el ex Santos Laguna.

Arturo Vidal fue suplente en el primer partido de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportes Iquique?

El Cacique recibe a los Dragones Celestes este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, siendo el último partido antes del receso por el Mundial Sub 20.