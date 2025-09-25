En Colo Colo hubo una nueva reunión ordinaria de directorio en Blanco y Negro, la que se realizó ayer (miércoles) que correspondía a la de este mes de septiembre.

En ella hubo una gran polémica, ya que el director Ángel Maulén le pidió la renuncia al presidente Aníbal Mosa y a su vicepresidente Eduardo Loyola.

Pero más allá de los problemas internos en la consecionaria, también se tocaron temas importantes, como la compra de un nuevo sistema de seguridad con reconocimiento facial para el próximo año en el Estadio Monumental.

La aclaración por la cláusula de Salomón Rodríguez en Colo Colo

Otro tema de importancia fue la aclaración que hizo el propio Mosa respecto a la cláusula que obliga a los albos a adquirir la otra mitad del pase del futbolista uruguayo Salomón Rodríguez, quien llegó esta temporada como refuerzo al Cacique y ha quedado muy al debe.

Los albos pagaron 1,2 millones de dólares por el 50% de su carta a Godoy Cruz de Argentina, por lo que ahora deberán cancelar lo mismo por lo restante, aunque para aquello se debe cumplir con un minutaje.

Muchos creían que este punto estaba a punto de cumplirse, pero el timonel albo indicó que no es así y que esto se extenderá hasta el próximo año.

“Le falta mucho todavía, en este año no tiene ninguna posibilidad de cumplirlo”, habría dicho Mosa en palabras que replicó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN.

Salomón Rodríguez todavía le falta para cumplir con el minutaje en Colo Colo. (Foto: Carola Tabilo/Photosport)

De todos modos Salomón Rodríguez tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre del 2027, luego de haber firmado un vínculo por tres temporadas. El resisitido delantero de 25 años lleva solo dos goles -que convirtió en febrero por Copa Chile- en 23 partidos disputados.