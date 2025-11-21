Este viernes hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, atendió a los medios a dos días del partido clave contra Unión La Calera por la Liga de Primera.

El técnico argentino fue consultado por si podrá contar con dos de sus figuras para enfrentar a los Cementeros, que son el extremo Lucas Cepeda y el volante Vicente Pizarro.

Esto porque ambos vienen llegando de Rusia tras la gira de la Selección Chilena de la que participaron en esta última fecha FIFA de noviembre. Sobre aquello, el Tano Ortiz confirmó que ambos están disponibles para el domingo.

“Bien, los noté bien con muchas ganas, felicitarlos por lo que han hecho en esta gira a representar al país, lo han hecho muy bien. Están ya disponibles para que yo pueda tomar la decisión el día de mañana en parar el partido, y con ganas que eso es lo más importante. Tanto Luquitas como el Vicho están a disposición para el día domingo“, anunció el DT.

Fernando Ortiz va por su séptimo partido en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Respecto a la importancia de este duelo, Ortiz indicó que todos los partidos tienen la misma relevancia a esta altura de la temporada, donde el objetivo es meterse en Copa Sudamericana.

“Todos los partidos que afrontamos hacia atrás y por los que vienen, siempre van a ser importante por el club en que estamos. Somos conscientes y realistas de la situación, hoy nuevamente puedo decir que dependemos de nosotros, el día del domingo va a ser un partido al fin en nuestra casa, con nuestra gente, donde podamos tener ese jugador extra como se dice y podamos hacer un buen partido. Todos los que quedan van a ser tan importante como este”, indicó.

En la misma línea, señaló que todos tiene una cuota de responsabilidad en lo que ha pasado esta temporada y en lo que queda para cumplir el último objetivo que les queda.

“Todos tenemos responsabilidades, yo no soy de la idea que el jugador cargue cien por cien en las responsabilidades. Todos tiene su responsabilidad en la medida que sepa entender dónde tiene esa responsabilidad. Estamos en una institución donde requiere ciertos compromisos y obligaciones, donde somos realistas de la situación. Tenemos de nuevo la posibilidad de depender de nosotros mismos y vamos a enfrentar a dos rivales que va a determinar la posición que ocupen en las copas internacionales. Y cae de nuevo en nuestras responsabilidades”, cerró el estratega.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Unión La Calera?

El partido de Colo Colo contra Unión La Calera está programado para este domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

