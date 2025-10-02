Se viene el debut de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025, torneo que se disputa en Argentina y que comienza este jueves, donde las albas se estrenan mañana (viernes) ante Olimpia de Paraguay.

Las tricampeonas del fútbol chileno buscan saldar la deuda internacional y por qué no soñar con su segundo título, tras haberlo conseguido en 2012.

Cabe recordar que desde hace dos años que las dirigidas por Tatiele Silveira no logran pasar la fase de grupos.

Pero en esta oportunidad la ilusión es mayor, debido a que vienen invictas de la Liga Femenina 2025, habiendo ganado todos sus partidos hasta el momento.

En esta ocasión Colo Colo fue sorteado en el Grupo C, que además de Olimpia comparte con Sao Paulo (Brasil) y San Lorenzo de Almagro (Argentina).

El Cacique debutará este viernes 3 de octubre contra las paraguayas a las 16:00 horas de Chile en Estadio Florencio Sola de Banfield.

Tatiele Silveira buscará replicar la gran campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina. (Foto: @ColoColoFem)

¿Cómo ver los partidos de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025?

Todos los partidos de Colo Colo se podrán ver en directo y de forma gratuita por el canal Chilevisión Deportes a través de la plataforma Pluto TV.

El fixture de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2025

Viernes 3 de octubre: Colo Colo vs Olimpia – 16:00 horas

Lunes 6 de octubre: Sao Paulo vs Colo Colo – 20:00 horas

Jueves 9 de octubre: San Lorenzo vs Colo Colo – 20:00 horas