Una tremenda confesión hizo el actual goleador de Colo Colo, el argentino Javier Correa, quien fue invitado a un podcast en medio del receso por el Mundial Sub 20, donde habló de lo que ha sido su estadía en Chile desde julio del 2024.

El cordobés sorprendió a todos al responder a una pregunta respecto al interés que tuvo Boca Juniors en sus servicios, justo cuando lo había ido a buscar Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Ante aquello, el jugador de 32 años contó que rechazó al Xeneize para venir al cuadro popular. “Cuando me vine acá estuvimos en conversaciones con Boca, pero no, me decliné por este lado”, reveló a Picado TV.

Luego complementó en que fue fundamental en su decisión el trato del timonel albo, que lo fue a buscar tras haber sido campeón con Estudiantes de La Plata.

“El promotor y lo que me entusiamó a mí de llegar acá fue Aníbal (Mosa). Terminó el torneo argentino y fue el primero que me habló, lo que tenía planeado, lo que pensaba sobre mí, sobre la institución y lo que yo podía aportar. Y es muy raro que te llame así un presidente y te diga, siempre te llama un técnico o un representante. Cuando me llamó Aníbal a mí me cerró por todos lados y agradecido que confíen en mí y lo arreglamos en dos días”, transparentó Correa.

Javier Correa lleva dos títulos ganados con Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La magnitud de Colo Colo enamoró a Javier Correa

Respecto a lo que ha vivido en Colo Colo, donde fue campeón del Campeonato Nacional y la Supercopa en 2024, Correa destacó la magnitud de la institución a nivel nacional y el cariño de los hinchas.

“La magnitud de lo que es Colo Colo, porque me ha tocado ir a distintas ciudades, distintas regiones y es impresionante lo que puedes hacer o modifiar a la gente que te va a ver un ratito, una foto, un autógrafo, quedarte dos minutos hablando con alguien y eso no se les va a olvidar más. Eso en otros cubes no pasa, ves a la gente en la cancha o en algún banderazo cuando te van a ver en el hotel antes de un clásico, pero acá en todos lados, todo el tiempo, se encuentra en la calle y la gente se frena en la calle, te saca fotos y es impagable”, completó.