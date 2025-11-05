Colo Colo tiene 4 partidos por delante en la Liga de Primera 2025, donde Fernando Ortiz está obligado a sacar buenos resultados y clasificar al equipo a la Copa CONMEBOL Sudamericana si quiere seguir en la institución para el 2026.

En caso de no conseguirlo, posiblemente se haga uso de la cláusula de salida del entrenador y en Blanco y Negro nuevamente tendrán que ponerse a buscar DT donde ya se rumorea el nombre de Esteban ‘Chino’ González.

Pese a ser el flamante campeón del fútbol chileno, el histórico relator Vladimiro Mimica no se quiere anticipar: “Estamos apurando mucho el paso. Al ‘Chino’ González hay que felicitarlo, es un hombre silencioso que hace sus primeras armas en el fútbol mayor. Me recordó a Luis Santibáñez”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Colo Colo le propinó, de momento, la única caída a Coquimbo en el torneo. | Foto: Photosport

“No hay que apurarse ni apurarlo. Colo Colo tiene tiempo y espacio para buscar un buen técnico y no solo en el extranjero, ya que quedó demostrado que en Chile hay buenos directores técnicos”, agregó en esa misma línea.

Si no es Ortiz, Mimica la tiene clara: “Colo Colo tiene que mirar un poco en casa y fundamentalmente en quiénes conocen su historia, lo que es vestir la camiseta del Cacique. Los últimos técnicos no lo han entendido bien ni muchos de los jugadores que hoy están en el plantel”.

De momento, el Cacique se ubica en la octava posición de la Liga de Primera 2025 y está a 4 puntos de Universidad de Chile, conjunto que se ubica en el séptimo lugar pero que tiene un compromiso pendiente.

