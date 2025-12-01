Terremoto en el CDA. Eso será lo que, de seguro, se leerá en todos los portales deportivos del país en estas horas. Y cómo no, si el actual DT de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, confirmó que no continuará al mando de los Azules de cara a la temporada 2026.

En conferencia de prensa, este lunes, el propio estratega confirmó que: “La verdad que siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón me enamora de este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. Y la razón ve un profundo desgaste, que paso a justificar. A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros, de acuerdo a la magnitud y la historia de las instituciones”.

Fue allí cuando llegó el verdadero balde de agua fría para los universitarios: “Esa diferencia provocó un desgaste en mí, tengo la energía, la dedicación y el compromiso para estos dos partidos. Pero creo que lo mejor para el año que viene es que U de Chile cambie el entrenador“.

“Hoy creo que lo más saludable para todos es un cambio de entrenador. Quiero aclarar esto bien lejos del oportunismo. Yo no tengo ninguna propuesta de trabajo. “Mi planificación es descansar y recargar energías con mi familia. Creo que se necesita ese cambio de entrenador, que se adapte a los desafíos del club. Que intente convencer de algo que yo no pude”, cerró.

¿Quién podría ser el nuevo DT de Universidad de Chile?

El gran candidato a asumir en la banca de Universidad de Chile es sin dudas Francisco Meneghini, DT de gran presente en O’Higgins de Rancagua quien está precisamente metido en la lucha con los Azules por un cupo a Copa Libertadores. Su nombre suena desde hace semanas en el CDA y, con este anuncio, de seguro comenzará a resonar cada vez más.

El segundo en la lista sería otro que dirige en Chile y con quien se podría repetir la ‘fórmula Álvarez’. Se trata de Esteban González, actual DT campeón con Coquimbo Unido tras un campañón con el ‘Pirata’. El cuadro laico logró volver a competir en la parte alta de la tabla de la mano de Álvarez, campeón en ese entonces con Huachipato. ¿Usarán ahora la misma fórmula trayendo al ‘Chino’?

Otro que está libre y que dio que hablar en el fútbol chileno es Juan José Ribera. El ‘Coto’ dejó la banca de Audax Italiano hace algunas semanas tras un mal desempeño en la segunda rueda. Sin embargo, sus buenos pergaminos en el balompié nacional lo convierten en un nombre, al menos, interesante.

Por último, uno de renombre internacional que puede sumarse a esta lista es Ramón Díaz, uno de los DT’s más ganadores de la historia con River Plate solo superado por Marcelo Gallardo. El trasandino acaba de quedar libre tras ser desvinculado del Inter de Porto Alegre y podría convertirse en una buena carta para el ‘Romántico Viajero’ en esta misión de encontrar un nuevo estratega.

