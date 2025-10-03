Colo Colo está totalmente mentalizado en afrontar la recta final de la temporada, donde el único gran objetivo en el Monumental será pelear por entrar a una copa internacional en 2026. De la mano de Fernando Ortiz, el Cacique ya trabaja para lo que viene.

Una de las primeras misiones del técnico argentino en Macul será reestructurar el plantel de cara a la próxima temporada, en la que ya se han confirmado varios jugadores que no seguirán en el club, con la mira puesta en un único objetivo: conquistar el título de la Liga de Primera en 2026.

Uno que termina contrato a fin de año en los albos es el defensa Emiliano Amor, quien tras su salida el año pasado, decidió volver este 2026 a Macul. El argentino es uno de los que tendrá que negociar su renovación, aunque no ocultó su deseo de seguir vistiendo la camiseta de Colo Colo.

“Estoy muy cómodo, es como mi casa. Me dan mucho cariño. Yo intento dar lo mejor día a día. Me gustaría seguir el año que viene acá”, aseguró el defensor en conversación con Redgol.

Emiliano Amor quiere extender su contrato en Colo Colo (Photosport).

Amor elogia a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Es muy…”

Amor también apuntó a la adaptación que han tenido con el técnico Ortiz. “Tiene un estilo bastante ofensivo, pero sin descuidar los defensivo. El trabajo es fuerte y nos vamos aceitando día a día. Fue un año bastante accidentado, hoy Ortiz le da frescura al equipo. Hay ideas nuevas”, lanzó.

Por último, el zaguero destacó la cercanía de Ortiz con el plantel y reveló que el gran objetivo esta temporada será clasificar como sea a la próxima Copa Libertadores. “Fernando es muy cercano, está atento a los detalles. Tiene claro lo que quiere dentro y fuera de la cancha. Ahora nuestro objetivo es clasificar a Copa Libertadores. No pudimos ser campeones, pero ahora el objetivo más alto es clasificar a la Libertadores”, cerró.

Tras finalizar contrato en diciembre de 2025, Amor decidió volver a la tienda alba este año con un contrato de un año. Su sueldo, se estima que bordea los $30 millones al mes.