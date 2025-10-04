Colo Colo se fue parón por el Mundial Sub 20 justo luego de reencontrarse con los goles y una necesaria victoria ante Deportes Iquique en el estadio Monumental, oxígeno para su nuevo entrenador Fernando Ortíz, que le había tocado debutar con una dura derrota en la Supercopa ante la U.

Uno que siempre está preocupado por el presente albo, es Claudio Borghi, el que en conversación con Paulo Flores para BOLAVIP asegura que los albos necesitan remover muchas cosas para enmendar el rumbo.

“Colo Colo tiene que hacer una reingeniería total, qué quieren, hacía donde va, a quién va a renovar, a quién no renovar, si hay dinero o no”, afirma el Bichi.

Agregando que “los dirigentes siguen peleando, siguen pidiendo renuncias y si no me gusta lo que haces, te pido la renuncia y te vas”.

Claudio Borghi no se anda con vueltas y apunta a los problemas reales que afectan al Cacique.

“Si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Vino un entrenador que dicen que la dirigencia está muy convencida de su trabajo, pero le ponen una cláusula a fin de año, entonces vos decis ‘si estás tan convencido para qué pones esa cláusula'”, asegura.

Claudio Borghi se refiere a la estabilidad de Fernando Ortíz en Colo Colo.

Claudio Borghi: “Colo Colo es una picadora de carne”

El DT con exitoso paso por los albos, entiende que “Colo Colo es una picadora de carne, si no haces bien las cosas, tienes resultados inmediatos, pero yo no conozco la interna, no sé si los jugadores están convencidos, no sé si están bien o no, pero esto de afuera se ve mal, no sé cómo estará adentro”.