Colo Colo cerró su participación en el mercado de fichajes y con ello descartó a uno de los jugadores que quedó libre para esta temporada. ¿De quién se trata? Tiene nuevo club en Estados Unidos.

Luego de una intensa búsqueda y viajar a Chile para entrenar con el SIFUP, el futbolista en cuestión encontró equipo en la MLS. Fue presentado con bombos y platillos: ese es el caso de Sergi Santos.

A través de redes sociales, el delantero brasileño fue anunciado por Atlanta United. De esta manera, dejó atrás todos los rumores que, incluso, lo vincularon a Universidad Católica.

“Bienvenido a Atlanta, Sergio“, comenzó señalando la publicación a través de Instagram.

“Atlanta United ha firmado al delantero agente libre Sergio Santos con un contrato por la temporada 2026 de la MLS, con una opción (de extenderlo) hasta el 31 de diciembre de 2027″, detalló.

Sergi Santos no arribó a Colo Colo y fue presentado en Atlanta United. (Foto: Getty Images)

Los números de Sergio Santos: estuvo en el radar de Colo Colo

Durante su última campaña, el atacante de 31 años se desempeñó en el FC Cincinnati. En tal institución, logró disputar 22 compromisos, anotar dos goles y entregar dos asistencias.

De esta manera, suma una nueva aventura en su carrera. También registra pasos por Audax Italiano, Philadelphia Union y Houston Dynamo.

En resumen: