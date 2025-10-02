El entrenador Fernando Ortiz ya probó nuevo esquema en Colo Colo para impregnarle su sello al cuadro popular y así buscar la clasificación a un torneo internacional de aquí al término de la Liga de Primera 2025.

Una de las grandes decisiones que tomó el Tano es jugar sólo con un volante de contención, donde tendrá que dejar fuera a uno de los referentes del equipo, en este caso Arturo Vidal o el capitán Esteban Pavez.

Al King ya lo cambió de posición y le dio resultado, incluso anotó en la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique del pasado viernes en el Estadio Monumental.

Respecto a esta decisión que debe tomar el Tano Ortiz, un ex entrenador de Colo Colo, que conoce muy bien la interna del Cacique, dio su opinión de quién debería ser titular.

Ex DT de Colo Colo se la juega entre Arturo Vidal y Esteban Pavez

Se trata del técnico paraguayo Gualberto Jara, quien trabajó varios años en las inferiores del Eterno Campeón y también dirigió de forma interina al primer equipo, la última vez en 2020.

En conversación con BOLAVIP, el técnico de 66 años comentó lo siguiente: “Es difícil, hay que ver un poco la idea de juego que presente. Parece que va a jugar con un solo volante de pura contención, o sea un volante fijo central, que distribuya el juego y que a la vez trate de recuperar pelotas y tener un juego posicional con la defensa, eso es lo que mostró”.

Luego, se la jugó por la titularidad del King: “Tal como jugó Vidal, yo creo que por el momento será Vidal el que vuelva a jugar ahora y Pavez esperará. Si es que volverá a jugar con la misma figura”.

Gualberto Jara se la juega por Arturo Vidal en desmedro de Esteban Pavez. (Foto: Javier Torres/Photosport)

“Por el momento sí, ahora vamos a ver, porque de repente las circunstancias del juego va a tener que tener dos volantes fijos por el medio y bueno, ya se verá”, añadió.

“Pero tal como se presentó en el último partido y esperamos ver, creo que Vidal es el que tiene ventaja”, completó Jara.