El Superclásico del fútbol chileno vuelve a tomar protagonismo este domingo, con el enfrentamiento entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Supercopa 2025. La expectativa es máxima, y los hinchas de ambos equipos esperan un duelo intenso y lleno de emociones en el Estadio Santa Laura-SEK.

Sin embargo, no todos los jugadores del Cacique atraviesan su mejor momento. Se trata de Alexander Oroz, quien fue operado tras arrastrar cuatro desgarros y se perderá lo que resta de la temporada.

Alexander Oroz ha sufrido este año con las lesiones

La situación fue comentada por su tío, Andrés Oroz, ex jugador del Romántico Viajero, quien explicó la complicada etapa que enfrenta el futbolista de 22 años producto de las múltiples lesiones.

“Estamos tristes. Esta lesión igual es media especial. Es que tener cuatro desgarros en el isquiotibial no es normal, es extraño que le haya pasado esto. En cierto modo, a mí también me pasó cuando estaba jugando en Universidad de Chile, que tuve un desgarro de 15 centímetros. También era para operar, pero en esos tiempos no estaba tan avanzada la tecnología”, comenzó diciendo en una entrevista a AS Chile.

El Flecha ha tenido que lidiar con muchas lesiones durante la temporada | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

“Hablé hace poco con el papá de Alexander, que es mi hermano mayor, con quien tengo muy buena relación, y está triste, pero sabe que es parte del proceso. Le preocupaba porque Alexander sólo tiene 22 años y una vez ya se le operó la rodilla (por una rotura de ligamento cruzado). Y ahora intervenir musculatura… Nos tiene preocupados, pero sabemos que quedó en buenas manos”, agregó.

“Es un tipo muy profesional, con mucha ambición y quiere ganarse el mundo. Pero a veces uno también comete errores cuando debe descansar como corresponde o llevar una buena alimentación”. complementó el exdefensor.

Andrés Oroz y la complicada renovación de contrato Alexander Oroz en Colo Colo

Pero los problemas no terminan ahí. El oriundo de San Bernardo también deberá enfrentar una incertidumbre contractual a fin de año, ya que su contrato con Colo Colo finaliza y todo indica que el club no le renovará. Esto lo obligará a buscar nuevas oportunidades, un escenario que su tío Andrés también analizó y sobre el que entregó su opinión.

“Hace rato que Colo Colo no hace las cosas bien con los jóvenes, con la gente que llega al primer equipo. Sabemos que termina contrato este año y que va a ser difícil por la manera en que terminó, no se va a alcanzar a recuperar de aquí a fin de año. Estamos tristes, porque él quería seguir en Colo Colo, él ama al club. Y nosotros también como familia, pero sabemos que el pago de Chile siempre ha sido así”, manifestó.

Alexander Oroz ha disputado un total de 54 partidos con la camiseta alba: ha convertido 9 goles y ha aportado con 3 asistencias | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Si no le quieren renovar, va a quedar triste, pero es parte del juego. A veces tienen que pasar cosas malas para lograr otras cosas. Estamos tranquilos dentro de todo, porque Alexander igual es un tipo al que lo llaman, que es codiciado. Entonces, no le van a faltar oportunidades”. concluyó.